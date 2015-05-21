Влада має спростити процедуру виїзду для жителів Донбасу на неокуповані території України - адвокат

Про це заявив донецький адвокат Євген Кузьмін під час запису телевізійної програми «Схід+Захід», яка буде транслюватися на каналі УНІАН-ТБ 23 травня о 17.00, коментуючи сьогоднішню ситуацію з процедурою оформлення пропускних документів на лінії розмежування.

«Це (нинішня система оформлення перепусток — УНІАН) не викликає ненависті у людей, а викликає здивування і нерозуміння, чому наша рідна країна нас не приймає - нам простіше виїхати в Росію, ніж додому в Україну», - сказав Кузьмін.

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В контексті сказаного він відзначив, що «наша країна має все ж таки подбати, щоб люди, які хочуть виїхати на неокуповану територію, могли це зробити просто».