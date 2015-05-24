До Одеси прибув круїзний лайнер Wind Star (фотогалерея)
16:50, 24 травня 2015Суспільство
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На борту лайнера - 205 туристів, переважно зі США і Великобританії.
Теплохід прибув із турецького порту Бартин / Сайт Одеського морпорту
До Одеси сьогодні прибув круїзний лайнер WIND STAR.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського морського торгового порту, 134-метрове судно, що прибуло під Багамським прапором, ошвартувалося вранці біля одного з причалів пасажирського комплексу порту.
Пасажирський теплохід прибув із турецького порту Бартин.
На борту лайнера - 205 туристів, переважно зі США і Великобританії. Екіпаж - 147 осіб.
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У прес-службі додали, що вперше цей пасажирський лайнер заходив до Одеси 20 років тому.
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