До Одеси прибув круїзний лайнер Wind Star (фотогалерея)

До Одеси сьогодні прибув круїзний лайнер WIND STAR.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського морського торгового порту, 134-метрове судно, що прибуло під Багамським прапором, ошвартувалося вранці біля одного з причалів пасажирського комплексу порту.

Пасажирський теплохід прибув із турецького порту Бартин.

На борту лайнера - 205 туристів, переважно зі США і Великобританії. Екіпаж - 147 осіб.

Читайте такожНа півдні України пройшли рекордні марші вишиванок (фото, відео)«Також на судні подорожує живий яструб, який, очевидно, є талісманом судна», - зазначили у прес-службі.

У прес-службі додали, що вперше цей пасажирський лайнер заходив до Одеси 20 років тому.