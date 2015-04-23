В Одесу прибула "Європа": у порт міста зайшов перший цього року круїзний лайнер (фото)

В Одеський порт зайшов перший цього року круїзний лайнер.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського морського торгового порту, біля одного з причалів морського вокзалу порту 23 квітня ошвартувався лайнер Evropa під прапором Багамських островів.

«Це судно компанії HAPAG-LLOYDCRUISES відкрило круїзний сезон. Цей суднозахід без перебільшення довгоочікуваний. Не секрет, що через ситуацію в Україні багато круїзних компаній скасували захід своїх суден в Одеський порт. Тому зустрічали першу ластівку сезону-2015 урочисто - популярними одеськими мелодіями», - розповіли в прес-службі.

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Лайнер прибув з Констанци (Румунія), на його борту - 341 пасажир, в основному, з Німеччини.

24 квітня лайнер залишить Одеський порт і візьме курс на Стамбул.

Згідно з програмою, яку склав туроператор, для пасажирів замовлено 4 автобуси, які повезли на екскурсію сторичним центром міста, в одеські катакомби. Ввечері планується відвідування Одеського національного академічного театру опери та балету.

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Як повідомляв УНІАН, у 2015 році в Одеський морський торговий порт планується 64 заходи круїзних суден.

У зв'язку з масовими заворушеннями, що мали місце в Одесі 2 травня 2014 року, за минулий рік було 28 суднозаходів, хоча спочатку підтвердження було на 200.

Довідка УНІАН. Лайнер Evropa (довжина судна 198,6 м) - одне з відомих суден німецького оператора, з 2002 до 2007 р. щороку відвідувало Одесу. Останній суднозахід був у 2013 р.