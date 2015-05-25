Міноборони заявляє про спрощення видачі бійцям АТО посвідчень учасника бойових дій

Про це повідомили в управлінні комунікацій і преси Міністерства оборони. "З метою виконання вимог президента України – верховного головнокомандувача Збройних сил України щодо скорочення строків розгляду питання стосовно надання статусу учасника бойових дій, Міністерством оборони України видано наказ від 7 травня 2015 року № 200 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 травня 2015 року за № 531/26976)", - йдеться, зокрема, в повідомленні.

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За даними відомства, документом затверджені положення про комісії Міністерства оборони з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та інструкція про порядок видачі в Міноборони посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни – учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості.

Відповідно до наказу, як інформують у міністерстві, комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, створені в Міністерстві оборони, Генеральному штабі Збройних сил та командуваннях видів Збройних сил, обласних та Київському міському військових комісаріатах.

Як переконують у Міноборони, "це значно сприяє скороченню строків розгляду питань надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям та працівникам Збройних сил – учасникам АТО".