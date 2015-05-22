Статус учасника бойових дій отримали близько 24 тис. правоохоронців – МВС



Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що впродовж тижня цей статус був наданий більш ніж 2 тисячам правоохоронців, у тому числі – 19 пораненим у зоні АТО.

«У цілому по системі Міністерства внутрішніх справ України на сьогодні статус учасника бойових дій наданий 23 893 працівникам, у тому числі – 8 634 міліціонерам та 8 730 військовослужбовцям Національної гвардії України.

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Також статус учасника бойових дій отримали 6352 працівника Держприкордонслужби та 177 працівників ДСНС», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони, статус учасника бойових дій на даний час отримали майже 47,5 тис. військовослужбовців та працівників ЗСУ, які брали участь в АТО.