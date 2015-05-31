Затриманим на Донбасі російським військовим зробили операції

Двом співробітникам ГРУ Генштабу Збройних сил Росії Євгену Єрофеєву і Олександру Александрову провели планові операції.

Як передає Радіо Свобода, про це повідомив провідний хірург Головного військового клінічного госпіталю Міноборони України Ростислав Гибало.

«Стан здоров'я Єрофеєва оцінюється як задовільний, Александрова − як середній між задовільним і середнього ступеня тяжкості», − повідомив Гибало.

За його словами, у Єрофеєва на руці встановлено апарат зовнішньої фіксації (для фіксації кісток після перелому), загоєння ушкоджень м'яких тканин проходить задовільно.

Читайте такожДругий російський ГРУшник подав апеляцію на свій арешт«У Александрова на нозі встановлено апарат зовнішньої фіксації і ВАК апарат. У Александрова поранення було складніше, однак і за його стан здоров'я побоювань у нас немає», − зазначив хірург.

Говорячи про можливу дату виписки, Гибало повідомив: «Важко сказати, точної дати не може бути названо».

«Лікування і загоєння ран проходить нормально. Після їх одужання та виписки вони будуть передані слідчим», − додав хірург.