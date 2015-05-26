МЗС узгодив з російською стороною допуск консула до затриманих спецназівців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба.

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"Вчора ми офіційно процес узгодження завершили, тепер російській стороні треба зв'язуватися з СБУ і домовлятися безпосередньо про час і місце зустрічі", - сказав Дмитро Кулеба.

Він також повідомив, що 19 травня до МЗС надійшла офіційна нота від консульського відділу посольства РФ в Україні щодо надання дозволу на відвідання консулом цих громадян. "Ми невідкладно передали це звернення на розгляд Служби Безпеки України, оскільки саме в її юрисдикції перебувають зазначені громадяни", - сказав Дмитро Кулеба.

Крім того, за його словами, в робочому порядку керівник консульської служби МЗС 22 травня особисто поінформував представника російського посольства про те, що рішення про доступ російського консула до цих громадян буде надано.

За словами Дмитра Кулеби, протягом суботи - неділі МЗС не отримав жодних додаткових офіційних запитів чи звернень щодо такої зустрічі з боку російської сторони. "Вчора, 25 травня, посольство Російської Федерації було офіційно нотою МЗС поінформовано про те, що такий доступ надано, в ноті були зафіксовані конкретні номери телефонів і прізвища людей із СБУ, до яких російському консулу потрібно звертатися для вирішення безпосередньо логістичних питань організації такої зустрічі", - сказав Дмитро Кулеба.

"Жодної затримки з нашого боку, жодної спроби розіграти якимось чином цю ситуацію, перешкодити доступу до цих громадян представників російського посольства чи будь-якої іншої третьої уповноваженої сторони з нашого боку не було", - запевнив Дмитро Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в Луганській області двох військовослужбовців Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил РФ капітана Євгена Єрофеєва та сержанта Олександра Алєксандрова. Зараз вони перебувають у військовому госпіталі в Києві. Обидва заарештовані Шевченківським райсудом Києва до 19 липня.