На лікуванні у закладах Міноборони знаходяться 207 учасників АТО

Про це повідомила прес-секретар Міністерства оборони полковник Вікторія Кушнір.

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"На сьогоднішній день на лікуванні та контролі в закладах охорони здоров'я Міністерства оборони знаходиться 199 військовослужбовців Збройних сил та 8 військовослужбовців інших військових формувань, поранених в ході АТО", - поінформувала вона.

При цьому прес-секретар зазначила, що 40 військовослужбовців продовжують проходити лікування за кордоном та ще 131 учасник АТО проходить реабілітацію в санаторно-курортних установах.

За час проведення АТО в медичних закладах Міноборони пройшли курс лікування 4 788 військовослужбовців ВСУ.