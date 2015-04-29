На реабілітацію до Румунії відбули 10 поранених в зоні АТО військових

Як повідомили УНІАН в управлінні преси та інформації Міністерства оборони, для перевезення українських військових залучили відповідно обладнаний літак румунських Військово-повітряних сил C-27 J Spartan.

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Як сказав посол Румунії в Україні Корнел Іонеску, поранені прибудуть в Бухарест, звідки будуть направлені у визначені лікувальні установи.

"Щоб відібрати людей, яких ми в змозі лікувати і реабілітувати, в Київ з Румунії приїжджала делегація у складі чотирьох лікарів різних спеціальностей, – зазначив посол. – Хочу сказати, що це не перші українські військовослужбовці, яким наші лікарі будуть надавати кваліфіковану медичну допомогу. У лютому в Румунію на лікування прибули 11 ваших співвітчизників".

"У нас є дружні партнери за кордоном, які висловили бажання допомогти в лікуванні та реабілітації поранених. Це ініціатива особисто президента Румунії", – повідомив перший заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗС генерал-майор Борис Кременецький.