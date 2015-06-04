Адвокат вдови Гонгадзе відкликала апеляційну скаргу на вирок Пукачу

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко відкликала свою апеляційну скаргу на вирок колишньому генералу МВС Олексію Пукачу, якого засуджено до довічного ув'язнення за вбивство її чоловіка журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання вона заявила сьогодні на засіданні Апеляційного суду Києва.

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“У мене є заява про відкликання апеляційної скарги”, - сказала Теличенко.

Вона пояснила, що вважає, що судовий розгляд справи у Печерському суді столиці був проведений правильно, а порушення щодо не встановлення замовного характеру вбивства Гонгадзе допустила Генпрокуратура України.

Теличенко зазначила, що на даний час Генпрокуратура відновила розслідування із встановлення замовників вбивства Гонгадзе, а тому вона не бачить сенсу в оскарженні вироку.

У свою чергу, колегія суддів взяла до відома заяву Теличенко, але зауважила, що на розгляді залишається апеляційні скарги потерпілого Олексія Подольського та адвоката засудженого Пукача.

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Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. "Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину", - сказала адвокат. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Олексій Подольський.