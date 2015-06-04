Суд продовжує розгляд скарги на вирок Пукачу (наживо)
11:00, 04 червня 2015Політика
374 0
Апеляційний суд Києва розгляне в четвер скаргу на вирок колишньому начальнику департаменту розвідки і спостереження МВС України Олексію Пукачу, якого засудили до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Захист Пукача адвокат вдови Гонгадзе і ще один потерпілий журналіст наполягають на перегляді справи.
Апеляційний суд Києва 19 травня вже приступив до розгляду скарги на вирок Пукачу, однак переніс своє засідання на 4 червня. Суд при цьому зобов'язав експертну комісію у складі представників МВС, СБУ і Генпрокуратури, а також Печерського районного суду Києва завершити роботу з розсекречення матеріалів справи до 2 червня. Крім того, суд зобов'язав керівників зазначених відомств вжити заходів реагування на те, що комісія ще не почала роботу. Також суд зобов'язав Пукача завершити ознайомлення з матеріалами справи протягом п'яти діб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter