Російська прокуратура просить засудити сина Джемілєва на 5,5 років

Звинувачення в російському суді запросило Хайсеру Джемілєву - синові лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва - 5 років і 6 місяців сукупно.

Про це у Twitter написав адвокат Микола Полозов за підсумками засідання суду в Краснодарі.

За його словами, в судовому засіданні оголошено перерву до 10 червня.

Читайте такожКраснодарський суд відмовився припинити справу сина Джемілєва

«Важливо, що заподіяння смерті з необережності підпадає під амністію, до того ж Джемілєв уже більш як два роки під вартою, що зараховується», - додав Полозов.

Як повідомляв УНІАН, Хайсера Джемілєва затримали 27 травня 2013 року на місці вбивства – на подвір‘ї його будинку в Бахчисараї. Від пострілу в голову загинув 44-річний будівельник Февзі Едемов. Міліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство). У Меджлісі заявили, що це було вбивство скоєне з необережності.

Київський райсуд Сімферополя обрав Хайсеру Джемілєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваного помістили в психіатричну лікарню в Сімферополі для проходження судово-психіатричної експертизи, а потім знову перевели в СІЗО. Встановити ступінь осудності затриманого медики не змогли. Апеляційний суд Криму ухвалив рішення етапувати його в Київ для проходження експертизи.

За словами Джемілєва, його син у 2008 році лікував психічний розлад у клініці в Туреччині, а також пробував марихуану.

Читайте такожДоля викрадених в окупованому Криму татар залишається невідомою

Після анексії Криму Росією слідчі органи РФ вирішили розслідувати справу заново. Разом з тим Апеляційний суд Києва розцінив дії Хайсера Джемілєва як убивство з необережності і постановив звільнити його з-під варти. Європейський суд з прав людини виніс рішення про звільнення Джемілєва-молодшого. Однак Росія відмовляється його виконувати.

У вересні 2014 року Хайсера вивезли з кримського СІЗО в Краснодарський край РФ, попри рішення Європейського суду з прав людини і слідчих органів України.

2 червня присяжні російського суду зняли з сина Джемілєва звинувачення в умисному вбивстві.