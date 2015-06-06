В Amnesty International незадоволені підготовкою Маршу рівності: насильства можна було уникнути

Українська влада повинна була заздалегідь вжити більших зусиль, щоб запобігти нападам на ЛГБТ-активістів під час гей-параду в Києві.

Про це заявив Денис Кривошеєв, заступник директора програми Amnesty International по Європі та Центральній Азії, повідомляє ТСН.ua.

У правозахисній організації відзначили, що відсутність координації з організаторами гей-параду та неспроможність забезпечити належну евакуацію призвело до того, що незважаючи на наявність принаймні 1500 міліціонерів та солдат Національної гвардії, близько 10 ЛГБТ-активістів були поранені внаслідок атак з боку правих радикалів. Окрім того, поранення отримали п'ять міліціонерів, один з них перебуває у важкому стані.

"Огидного гомофобного насильства, яке спалахнуло сьогодні на київських вулицях, можна було б уникнути. Проте замість того, щоб відреагувати на заклики до насильства з боку праворадикальних груп належною підготовкою, міліція прийняла рішення надати захист маршируючим тільки вчора. Якби більше часу було витрачено на планування та координацію, цих поранень могло б не бути", — сказав Денис Кривошеєв.

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В Amnesty International наголошують, що вкрай важливо, щоб влада провела розслідування та переслідувала в судовому порядку тих, хто несе відповідальність за насильство. Також на думку правозахисників, необхідно вживати більше зусиль для захисту членів ЛГБТ спільноти від атак в майбутньому.

"Дуже сумно, що подія, метою якої було святкування рівності, різноманіття і права на свободу вираження та зібрань, спровокувала таку насильницьку гомофобію, а реакція влади була недостатньою", — сказав Денис Кривошеєв.

Тим не менш, той факт, що марш відбувся, як і планувалося, означає, що Україна пройшла важливу перевірку на толерантність, вважає правозахисник.

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"Це не безболісне випробування, і очевидно, що країна має пройти ще довгий шлях до становлення більш толерантного суспільства", - зазначають в Amnesty International.

Нагадаємо, гей-парад у Києві швидко завершився через масові провокації.