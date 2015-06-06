У Києві під час Маршу рівності постраждали 5 міліціонерів, один – у тяжкому стані
12:19, 06 червня 2015Суспільство
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У Києві внаслідок сутичок під час «Маршу рівності» постраждали 5 працівників міліції, один – у тяжкому стані (осколкове поранення шиї).
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.
За даними правоохоронців, за протиправні дії на місці події затримано 25 осіб.
Зібрані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).
Правоохоронці на місці події документують правопорушення. У затриманих вилучають петарди, викрутки, ножі та інші небезпечні предмети.
Як повідомлялося, сьогодні у Києві представники ЛГБТ-спільноти проводили «Марш рівності» на Оболонській набережній. Попри заходи безпеки, на акцію прорвалися її противники, які, зокрема, кидали в учасників маршу петарди та димові шашки.
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