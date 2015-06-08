ДПС: У катері прикордонників перебували восьмеро осіб, пошуки однієї людини тривають

15:26, 08 червня 2015
Суспільство
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На борту катера морської охорони Держприкордонслужби, що вибухнув неподалік від Маріуполя, було восьмеро людей.

На борту катера перебували 8 осіб / 0629.com.ua

Пошуки однієї людини наразі тривають, повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

«На борту катера було восьмеро людей: четверо військовослужбовців Держприкордонслужби, троє військовослужбовців ЗСУ та одна цивільна особа», – йдеться у повідомленні.

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При цьому у Держприкордонслужбі нагадали, що семеро людей госпіталізували, одна з них згодом померла.

Також повідомляється, що постраждалих військовослужбовців Держприкордонслужби і ЗСУ переправили санітарним авіарейсом у військовий госпіталь Одеси.

Раніше повідомлялося, що на борту катера в момент вибуху перебували семеро людей, шістьох врятували, а одна зникла.

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