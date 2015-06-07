У Маріуполі на пляжі вибухнув катер (фото)

Сьогодні о 14:20 під час виходу з бухти корабельно-катерної стоянки Маріупольського загону морської охорони за невстановлених поки причин підірвався прикордонний катер UMC-1000

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