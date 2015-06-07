У Маріуполі на пляжі вибухнув катер (фото)
15:03, 07 червня 2015Суспільство
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Сьогодні о 14:20 під час виходу з бухти корабельно-катерної стоянки Маріупольського загону морської охорони за невстановлених поки причин підірвався прикордонний катер UMC-1000
На пляжі Маріуполя вибухнув катер / Крым.Реалии
Про це інформує сайт Державної прикордонної служби України.
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«На борту катера перебували семеро військовослужбовців. На даний час відомо, що у результаті підриву поранення зазнали два співробітники Держприкордонслужби. Щодо стану здоров’я інших військових інформація уточнюється», – зазначається в повідомленні.
#Мариуполь. Первые фото с места подрыва пограничного катера. pic.twitter.com/IWij9xnCbO
— Ukrainian Mistress (@JuMistress) June 7, 2015
Прикордонники також повідомляють, що катер зазнав значних пошкоджень, відбувається рятувальна операція, надається допомога постраждалим.
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