У Маріуполі на пляжі вибухнув катер (фото)

15:03, 07 червня 2015
Суспільство
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Сьогодні о 14:20 під час виходу з бухти корабельно-катерної стоянки Маріупольського загону морської охорони за невстановлених поки причин підірвався прикордонний катер UMC-1000

/ Крым.Реалии

Про це інформує сайт Державної прикордонної служби України.

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«На борту катера перебували семеро військовослужбовців. На даний час відомо, що у результаті підриву поранення зазнали два співробітники Держприкордонслужби. Щодо стану здоров’я інших військових інформація уточнюється», – зазначається в повідомленні.

Прикордонники також повідомляють, що катер зазнав значних пошкоджень, відбувається рятувальна операція, надається допомога постраждалим.

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