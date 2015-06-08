Порошенко подовжив термін збереження за мобілізованими місця роботи

Про це повідомляє прес-служба глави держави. Документом уточнено умови збереження за працівниками місця роботи, посади та виплати їм компенсації середнього заробітку.

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Законом також запроваджується надання відстрочки від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності педагогічних працівників призовного віку з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за спеціальністю, незалежно від місця роботи (на даний час право на таку відстрочку надано педагогічним працівникам на період їх роботи за спеціальністю лише у сільській місцевості).

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 14 травня. Згідно із законом, з 12 до 18 місяців збільшено термін надання гарантій щодо збереження місця роботи, посади для працівників, призваних на строкову військову службу.