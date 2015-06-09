Досі невідомо, скільки нафти було на базі під Києвом до вибуху

Про це передає "Українська правда" з посиланням на прес-службу компанії.

"Загальний об'єм бази – 25 тис. кубометрів. Зараз ми не можемо сказати точно, скільки там станом на сьогодні було нафтопродуктів, але база була заповнена", - розповіли у БРСМ.

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При цьому стало відомо, що конкретні цифри може назвати лише директор нафтобази, проте він зараз перебуває у лікарні.

Крім директора, від вибуху постраждали ще три співробітники нафтобази.

"Один зі співробітників у вівторок вранці помер у лікарні", - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.

Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух.