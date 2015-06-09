На нафтобазі під Києвом стався вибух, по тривозі піднято Нацгвардію - Аваков
Глава МВС повідомив, що під час вибуху загинули пожежники.
На нафтобазі під Києвом стався вибух. У зону пожежі відправлені бійці Національної гвардії.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив глава МВС Арсен Аваков.
"Вибух на нафтобазі під Васильковим. Гігантський. Загинули пожежні.. СЧС стягує все, що є. По тривозі піднято Нацгвардія. Працюємо", - написав він.
Вибух на нафтобазі під Васильковим. Гігантський. Загинули пожежні.. СЧС стягує все, що є. По тривозі піднято Нацгвардія. Працюємо.
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 9, 2015
Як повідомляє ТСН, через вибух з місця пожежі тікають медики, журналісти і навіть рятувальники.
Як повідомляв УНІАН, у Київській області на території нафтобази сталася пожежа. Станом на 3 години ночі вогнем було охоплено 7 резервуарів з пальним.
"Внаслідок пожежі 1 людина загинула, 3 особи у важкому стані госпіталізовані в лікарню", - повідомляли в ДСНС про ситуацію на нафтобазі станом на 00.00 9 червня.
Як зазначив УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, ймовірною причиною пожежі на нафтобазі під Києвом було необережне поводження з устаткуванням під час спроби крадіжки нафтопродукту.