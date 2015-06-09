Полторак: авіаційна техніка під Васильковом приведена в готовність і може бути евакуйована

Вся техніка у військовій частині в Василькові, в тому числі авіаційна, приведена в готовність і може бути евакуйована. Про це на брифінгу заявив міністр оборони Степан Полторак, передає 112.

Раніше в Міністерстві оборони заявили, що вогонь з палаючої під Києвом нафтобази може поширитися на територію військового аеродрому у Василькові.

"Ми, точно також як і ви, розглядаємо ймовірність того, що вогонь з палаючої нафтобази, може пошириться на територію аеродрому. Міноборони і керівництво повітряного командування "Центр" вжили всі можливі заходи для недопущення такої ситуації. Всі спеціальні служби аеродрому та особовий склад приведені в повну готовність. Це в принципі об'єкт підвищеної уваги. І вони не просто готові і впевнені в безпеці території аеродрому та його об'єктів, але ще й виїхали на підмогу ДержНС безпосередньо на місце пожежі", - розповіли в управлінні комунікації та ЗМІ Міноборони.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.

Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух. Глава МВС Арсен Аваков повідомив про шістьох госпіталізованих з опіками пожежників.

До вибуху була інформація про одного загиблого та п'ятьох потерпілих співробітників нафтобази.