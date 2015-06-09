Міноборони: вогонь з нафтобази може перекинутися на військовий аеродром

У Міністерстві оборони розглядають ймовірність поширення вогню з палаючої під Києвом, у Васильківському районі, нафтобази на територію військового аеродрому у Василькові. Військові готові до недопущення екстреної ситуації на аеродромі. Про це 112.ua розповіли в управлінні комунікації та ЗМІ Міноборони.

"Ми, точно також як і ви, розглядаємо ймовірність того, що вогонь з палаючої нафтобази, може пошириться на територію аеродрому. Міноборони і керівництво повітряного командування "Центр" вжило всі можливі заходи для недопущення такої ситуації. Всі спеціальні служби аеродрому та особовий склад приведені в повну готовність. Це в принципі об'єкт підвищеної уваги. І вони не просто готові і впевнені в безпеці території аеродрому та його об'єктів, але ще й виїхали на підмогу ДержНС безпосередньо на місце пожежі", - розповіли в Міноборони.

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Нагадаємо, пожежа на нафтобазі в смт Глеваха Васильківського району Київської області виникла в 17:29 у понеділок, 8 червня. Загорівся резервуар з паливом об'ємом 900 кубометрів. Станом на 09:00 9 червня рятувальники повідомили про те, що вогнем охоплено 16 резервуарів з 17. Один вдалося загасити. Медики повідомили про 11 постраждалих, один з яких помер.

Вранці на базі прозвучала ціла серія вибухів, і вогонь посилився. До гасіння пожежі залучено Національну гвардіюУкраїни. З місця події проведена повна евакуація.

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За словами Авакова, із зони пожежі нафтобази під Києвом, де вранці 9 червня пролунала серія вибухів, вийшли вісім пожежників, ще з двома поки що немає зв'язку. Крім того, за даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Зазначимо, у Василькові, в безпосередній близькості від епіцентру пожежі, знаходиться військові аеродром. На аеродромі базуються винищувачі Міг-29.