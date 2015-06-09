РНБО озвучила дві основні версії пожежі на нафтобазі під Києвом (відео)

Пожежу на нафтобазі під Києвом, скоріше за все, могло спричинити порушення правил техніки безпеки.

Про це під час брифінгу з місція події заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, йдеться у сюжеті "112 Україна".

"Дві версії початку цієї пожежі: перша - і найбільш реальна - порушення правил техніки безпеки, і друга - це диверсія. Встановлена причина пожежі буде тільки після того, як вона буде повністю локалізована. ДСНС почала локалізацію пожежі, створено штаб", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.

Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух. Глава МВС Арсен Аваков повідомив про шістьох госпіталізованих з опіками пожежників.

До вибуху також була інформація про одного загиблого і п'ятьох постраждалих співробітників нафтобази.