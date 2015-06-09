РНБО озвучила дві основні версії пожежі на нафтобазі під Києвом (відео)
Турчинов підкресилив, що встановлено причину пожежі буде тільки після того, як її повністю локалізують.
Пожежу на нафтобазі під Києвом, скоріше за все, могло спричинити порушення правил техніки безпеки.
Про це під час брифінгу з місція події заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, йдеться у сюжеті "112 Україна".
"Дві версії початку цієї пожежі: перша - і найбільш реальна - порушення правил техніки безпеки, і друга - це диверсія. Встановлена причина пожежі буде тільки після того, як вона буде повністю локалізована. ДСНС почала локалізацію пожежі, створено штаб", - заявив він.
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Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.
Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух. Глава МВС Арсен Аваков повідомив про шістьох госпіталізованих з опіками пожежників.
До вибуху також була інформація про одного загиблого і п'ятьох постраждалих співробітників нафтобази.