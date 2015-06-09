Пожежу на нафтобазі під Києвом досі не можуть почати гасити, до осередка неможливо підступитися (фоторепортаж)
Рятувальники досі не можуть підступитися до вогнища пожежі.
Пожежу нафтобази під Києвом не гасять, оскільки рятувальники не можуть підступитися до її осередка.
Про це з місця подій повідомила кореспондент «1+1».
«Пожежу зараз не гасять, оскільки пожежники не можуть підступитися до осередка», - заявила вона.
«Палають 17 резервуарів, що буде далі ніхто спрогнозувати не може, оскільки поруч є ще резервуари іншої компанії, які ще цілі. Вони повні. І чи добереться до них вогонь ніхто не може спрогнозувати», - додала журналіст.
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Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі "БРСМ-нафта" поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.
Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух. Глава МВС Арсен Аваков повідомив про шістьох госпіталізованих з опіками пожежників.
У зв'язку з пожежею на нафтобазі, до Василькова відбув секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.