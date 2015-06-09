Пожежу на нафтобазі під Києвом досі не можуть почати гасити, до осередка неможливо підступитися (фоторепортаж)

12:55, 09 червня 2015
Суспільство
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Рятувальники досі не можуть підступитися до вогнища пожежі.

Пожар / Фото УНИАН

Пожежу нафтобази під Києвом не гасять, оскільки рятувальники не можуть підступитися до її осередка.

Про це з місця подій повідомила кореспондент «1+1».

«Пожежу зараз не гасять, оскільки пожежники не можуть підступитися до осередка», - заявила вона.

«Палають 17 резервуарів, що буде далі ніхто спрогнозувати не може, оскільки поруч є ще резервуари іншої компанії, які ще цілі. Вони повні. І чи добереться до них вогонь ніхто не може спрогнозувати», - додала журналіст.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі "БРСМ-нафта" поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.

Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух. Глава МВС Арсен Аваков повідомив про шістьох госпіталізованих з опіками пожежників.

У зв'язку з пожежею на нафтобазі, до Василькова відбув секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

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