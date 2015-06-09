У Харкові суд залишив під вартою антимайданівця "Топаза" до 13 серпня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалив Київський районний суд Харкова за клопотанням представника прокуратури.

Під час сьогоднішнього засідання Кромський наполягав на тому, що його потрібно випустити з-під варти, тому що утримання в СІЗО порушує його права.

У цей час продовжується перше засідання у справі Кромського по суті.

Довідка УНІАН. Кромськой підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 (участь у масових безладах, що супроводжувалися погромами, підпалами та знищенням майна), ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) Кримінального кодексу України.

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Він був затриманий в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом захоплення 1 березня будівлі Харківської ОДА. Обвинувачений двічі втікав від слідства.

14 квітня Київський райсуд Харкова подовжив термін тримання під вартою Кромському, відомому під прізвиськом "Топаз", до 14 червня.