Одного затриманого на Донбасі російського спецназівця перевели до СІЗО

Одного з двох затриманих на Донбасі російських спецпризначенців переведено із госпіталю до СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.

“Одного з них сьогодні вже перевезено в СІЗО. Другий найближчим часом, можливо, навіть сьогодні, теж буде перевезений на автозаку”, - сказав Вовк.

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Також він поінформував, що слідство має у своєму розпорядженні понад 50 фотознімків, зроблених затриманими російськими військовими, які вказують на їхню причетність до збройних сил РФ, і ці фото, серед іншого, становитимуть доказову базу.

Крім того, Вовк зауважив, що затриманих російських спецпризначенців неодноразово відвідували в госпіталі представники ООН, ОБСЄ, російський консул, які пересвідчились, що затримані перебувають в нормальному стані. У той же час начальник ГСУ зауважив, що російські військовослужбовці є затриманими, а відповідно до норм чинного законодавства, кількість їхніх відвідувань повинна бути суттєво обмежена.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій у Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Євгена Єрофеєва і сержанта Олександра Александрова. Їх перевезли до військового госпіталя в Києві, де надали медичну допомогу.

Обидва були заарештовані Шевченківським райсудом Києва до 19 липня.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що ці двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

За даними СБУ, ці росіяни активно співпрацюють зі слідчими.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.