ДСНС прогнозує загасити пожежу на нафтобазі під Києвом за добу

Про це повідомляє "Українська правда".

"Я думаю, ще доба і ми її загасимо", - сказав голова ДСНС.

За його словами пожежникам вдалось уже зайти безпосередньо на саму нафтобазу. "Уже зайшли на територію БРСМ рятувальники й пожежники і приступили до гасіння осередків загоряння прямо там", - розповів Чечоткін.

За його словами, інформація, що у ДСНС не було піни для гасіння та інших засобів не відповідає дійсності. "Це все неправда, що піни не було, і все таке. Було у нас 50 тонн піноутворювача. 30 тонн ми використали, а 20 у нас ще є у запасі", - запевнив голова ДСНС.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.

Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух. У МВС повідомили про одного загиблого і 14 постраждалих.