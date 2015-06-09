Пожежа на нафтобазі під Києвом: троє людей зникли безвісти, 12 постраждали
18:13, 09 червня 2015Суспільство
684 0
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє про 12 постраждалих внаслідок пожежі на нафтобазі під Києвом
Троє пожежників зникли безвісти / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков повідомив сьогодні на брифінгу поблизу пожежі на нафтобазі під Києвом.
«У нас 12 потерпілих, у тому числі й цивільні особи», - заявив він.
Читайте такожАваков сподівається, що пожежу на нафтобазі погасять вже у найближчі 12 годин
Він зазначив, що внаслідок пожежі «один загиблий, троє зниклих безвісти пожежників, шестеро пожежників отримали травми та опіки, вони зараз перебувають у лікарні».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні станом на 12:00 внаслідок вибуху під час пожежі на нафтобазі під Києвом загинула одна людина, 14 - травмовано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter