Пожежа на нафтобазі під Києвом: троє людей зникли безвісти, 12 постраждали

18:13, 09 червня 2015
Суспільство
684 0

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє про 12 постраждалих внаслідок пожежі на нафтобазі під Києвом

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков повідомив сьогодні на брифінгу поблизу пожежі на нафтобазі під Києвом.

«У нас 12 потерпілих, у тому числі й цивільні особи», - заявив він.

Читайте такожАваков сподівається, що пожежу на нафтобазі погасять вже у найближчі 12 годин

Він зазначив, що внаслідок пожежі «один загиблий, троє зниклих безвісти пожежників, шестеро пожежників отримали травми та опіки, вони зараз перебувають у лікарні».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні станом на 12:00 внаслідок вибуху під час пожежі на нафтобазі під Києвом загинула одна людина, 14 - травмовано.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter