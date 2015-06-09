Пожежа на нафтобазі під Києвом: троє людей зникли безвісти, 12 постраждали

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков повідомив сьогодні на брифінгу поблизу пожежі на нафтобазі під Києвом.

«У нас 12 потерпілих, у тому числі й цивільні особи», - заявив він.

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Він зазначив, що внаслідок пожежі «один загиблий, троє зниклих безвісти пожежників, шестеро пожежників отримали травми та опіки, вони зараз перебувають у лікарні».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні станом на 12:00 внаслідок вибуху під час пожежі на нафтобазі під Києвом загинула одна людина, 14 - травмовано.