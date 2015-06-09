Рятувальники озвучили причини швидкого поширення вогню на нафтобазі під Києвом

Про займання рятувальним службам не повідомляли перші півтори години, коли вогонь можна було б швидше й ефективніше локалізувати, передає ТСН.

Відомо, що пожежа почалась близько 16-ї години, а повідомили про неї близько 17:30.

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Серед причин рятувальники також називають і те, що цистерни на цій базі розташовані занадто близько одна до одної, а між ними стоять ще малі ємності з нафтопродуктами, а це значно ускладнює роботу рятувальників.

Також гасити вогонь з авіатехніки не можна, адже гелікоптери рятувальників можуть ліквідувати займання лише водою, а нафтопродукти гасити необхідно спеціальною піною. Але піноутворювача для гасіння полум'я не було на нафтобазі. Крім того, перші бригади рятувальників, які прибули на місце, також піни не мали.

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Варто зазначити, що станом на 16-у годину горять ще три резервуари, загасити вказані ємності наразі просто неможливо.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.

Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух. У МВС повідомили про одного загиблого і 14 постраждалих.