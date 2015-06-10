Аваков: під Васильковом повністю вигоріли 4 ємності з нафтопродуктами

На нафтосховищі в Василькові повністю вигоріли вже 4 ємності з нафтопродуктами. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив глава МВС Арсен Аваков.

"Васильківська пожежа: на ранок повністю вигоріли 4 ємності. Горіння як і раніше локалізоване. Розрахунки пожежних контролюють периметр", - написав він.

Василковский пожежа: на ранок повністю вигоріло 4 ємності. Горіння раніше локалізовано. Розрахунки пажарных контролюють периметр. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 10, 2015

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.

В результаті пожежі загинули чотири особи: троє рятувальників і один співробітник нафтобази. Також відомо про 12 постраждалих.

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Всього на нафтобазі розташовано 17 резервуарів з пальним.