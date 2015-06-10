Порошенко нагородив захисників донецького аеропорту

Як повідомляє прес-служба глави держави, серед нагороджених – "кіборги" та батьки і дружини загиблих героїв, у тому числі і родина старшого лейтенанта Івана Зубкова, який, попри важке поранення, не залишив поле бою і до останнього продовжував боротьбу із ворогом.

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"Сьогодні ми зібралися для того, щоб віддати належну шану і нагородити наших героїв – найкращих українських чоловіків, які стали справжньою українською легендою. Патріотизм і любов до рідної землі – ось де причини їхньої надзвичайної звитяги", – сказав Петро Порошенко, звертаючись до присутніх.

Президент вручив Зірку Героя України (посмертно) батькам і дружині Івана Зубкова. Глава держави від імені всього українського народу подякував батькам героя за те, що вони виховали сина, на прикладі якого будуть виховуватися покоління українських патріотів і воїнів.

"Я пишаюся тим, що Україна має таких воїнів: важко поранені, вони не залишають своєї боротьби, не залишають бойових побратимів. Разом з Іваном Зубковим пішли у вічність непереможеними Юрій Осаулко, Василь Григорьєв, Руслан Коношенко. Надзвичайно важливо, щоб ми пам’ятали про них", – сказав президент.

"Я би дуже хотів, щоб їхніми іменами називалися вулиці, школи, бо це є наше – наша війна за незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність. Маючи таких воїнів, ми в цій війні обов’язково переможемо. Герої не вмирають", – додав глава держави.

Порошенко подякував присутнім на церемонії представникам Світового конгресу українців та української діаспори з Канади за допомогу і підтримку українських підрозділів, яку вони надали у найважчі часи становлення української армії і продовжують надавати через проект "Підтримай солдата", в якому беруть участь канадські родини українського походження, надаючи безпосередню допомогу родинам українських воїнів. "Завдяки вашій небайдужій позиції в Україні народився такий рух, який не має аналогів в світі, – волонтерський український рух по всьому світу, без якого перемагати було б неможливо. Україна – в нашому серці, і Україна у нас одна", – заявив Петро Порошенко.

Президент СКУ Євген Чолій запевнив президента і присутніх в тому, що українська діаспора та конгрес докладуть усіх зусиль, щоб український народ, який здобув перемогу на Євромайдані, зазнав другу велику перемогу – "коли вижене чужі російські війська з території України, і Україна буде процвітати як незалежна європейська держава".

Довідка УНІАН. Іван Зубков – заступник командира роти вогневої підтримки по роботі з особовим складом окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ Збройних сил України. З 18 січня 2015 року безпосередньо брав участь у проведенні штурмових дій по деблокуванню підрозділів, які обороняли донецький аеропорт. Старший лейтенант керував оборонним боєм, у найскладніші моменти викликаючи вогонь артилерії на себе. Особисто прикривши відхід підрозділу, загинув в результаті підриву бойовиками другого поверху нового терміналу.