Порошенко нагородив звільненого з полону комбата орденом "За мужність" (фоторепортаж)

14:57, 23 травня 2015
Війна
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Звільненого з полону командиру 90-го батальйону 81-ї бригади Олегу Кузьміних вручили орден.

Порошенко наградил Кузьминых орденом / @poroshenko

Президент України Петро Порошенко вручив орден «За мужність» звільненому у п'ятницю з полону командирові 90-го батальйону 81-ї бригади Олегу Кузьміних.

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«Ми своїх не кидаємо! З великим задоволенням потиснув руку Олегу Кузьміних і вручив йому орден «За мужність», - написав у Твіттері глава держави.

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері з терористичного полону було звільнено ще одного «кіборга», командира 90-го батальйону 81-ї бригади Олега Кузьміних.

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