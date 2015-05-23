Порошенко нагородив звільненого з полону комбата орденом "За мужність" (фоторепортаж)

Президент України Петро Порошенко вручив орден «За мужність» звільненому у п'ятницю з полону командирові 90-го батальйону 81-ї бригади Олегу Кузьміних.

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«Ми своїх не кидаємо! З великим задоволенням потиснув руку Олегу Кузьміних і вручив йому орден «За мужність», - написав у Твіттері глава держави.

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері з терористичного полону було звільнено ще одного «кіборга», командира 90-го батальйону 81-ї бригади Олега Кузьміних.