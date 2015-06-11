У МОЗ повідомили про 14 постраждалих унаслідок пожежі на нафтобазі під Києвом
У результаті масштабної пожежі на нафтобазі під Васильковом Київської області загинули четверо людей.
Такі дані станом на ранок 11 червня наводить Міністерство охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook.
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Згідно з інформацією Київського Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у селі Крячки Васильківського району, в результаті пожежі на нафтових складах «БРСМ-Нафта» станом на сьогодні загальна кількість жертв і постраждалих становить 18 осіб.
Офіційна інформація про постраждалих від пожежі на нафтових складах.За інформацією Київського Центру екстреної медично...Posted by Міністерство охорони здоров'я України on 11 Июнь 2015 г.
"З них: 3 – загинуло на місці; 1 – помер в лікувальному закладі; 4 – медичну допомогу надано амбулаторно; 10 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні", - йдеться у повідомленні МОЗ.
Нагадаємо, пожежа на нафтобазі в с. Крячки Васильківського району Київської області виникла в понеділок, 8 червня. Загорівся резервуар з паливом об'ємом 900 кубометрів. Вогнем були охоплені 16 резервуарів з 17.
В результаті пожежі загинули чотири особи: троє рятувальників і один співробітник нафтобази. Також відомо про 12 постраждалих, які перебувають в обласній лікарні столиці, опіковому центрі та лікарні в Василькові.