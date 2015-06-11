У МОЗ повідомили про 14 постраждалих унаслідок пожежі на нафтобазі під Києвом

Такі дані станом на ранок 11 червня наводить Міністерство охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook.

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Згідно з інформацією Київського Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у селі Крячки Васильківського району, в результаті пожежі на нафтових складах «БРСМ-Нафта» станом на сьогодні загальна кількість жертв і постраждалих становить 18 осіб.

Офіційна інформація про постраждалих від пожежі на нафтових складах.За інформацією Київського Центру екстреної медично... Posted by Міністерство охорони здоров'я України on 11 Июнь 2015 г.

"З них: 3 – загинуло на місці; 1 – помер в лікувальному закладі; 4 – медичну допомогу надано амбулаторно; 10 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні", - йдеться у повідомленні МОЗ.

Нагадаємо, пожежа на нафтобазі в с. Крячки Васильківського району Київської області виникла в понеділок, 8 червня. Загорівся резервуар з паливом об'ємом 900 кубометрів. Вогнем були охоплені 16 резервуарів з 17.

В результаті пожежі загинули чотири особи: троє рятувальників і один співробітник нафтобази. Також відомо про 12 постраждалих, які перебувають в обласній лікарні столиці, опіковому центрі та лікарні в Василькові.