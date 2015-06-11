З Угорщини в Україну в рамках навчань зайшла техніка збройних сил США

Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян, відповідаючи на запитання, чи дійсно на територію України з Угорщини зайшла колона американської військової техніки.

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"Так. Наразі на Яворівському полігоні проходять спільні українсько-американські навчання. В рамках проведення цих навчань техніка тих підрозділів, які беруть участь у навчаннях, зайшла на територію Україну", - зазначив він.

"Після закінчення навчань вона так само покине територію нашої держави", - додав Олег Слободян.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня на Яворівському полігоні розпочались спільні українсько-американські навчання, що триватимуть півроку. За цей час американські фахівці планують підготувати приблизно 900 військовослужбовців Національної гвардії, спецпідрозділів та військових частин.