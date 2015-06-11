З Угорщини в Україну в рамках навчань зайшла техніка збройних сил США

13:39, 11 червня 2015
Суспільство
2775 0

На територію України з Угорщини в рамках спільних українсько-американських військових навчань зайшла техніка збройних сил США.

mil.gov.ua

Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян, відповідаючи на запитання, чи дійсно на територію України з Угорщини зайшла колона американської військової техніки.

Читайте такожНа Яворівському полігоні українські військові відпрацьовували тактичну підготовку

"Так. Наразі на Яворівському полігоні проходять спільні українсько-американські навчання. В рамках проведення цих навчань техніка тих підрозділів, які беруть участь у навчаннях, зайшла на територію Україну", - зазначив він.

"Після закінчення навчань вона так само покине територію нашої держави", - додав Олег Слободян.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня на Яворівському полігоні розпочались спільні українсько-американські навчання, що триватимуть півроку. За цей час американські фахівці планують підготувати приблизно 900 військовослужбовців Національної гвардії, спецпідрозділів та військових частин.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter