На Львівщині стартували українсько-американські навчання (фоторепортаж)

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час участі в урочистому відкритті українсько-американських командно-штабних навчань «Фіарлес Гардіан-2015» у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області.

Звертаючись до українських та американських учасників навчань, а також до присутнього посла США в Україні Джеффрі Пайєтта, президент відзначив, що спільні навчання подібного змісту та масштабу проводяться в Україні вперше. «Обставини, за яких вони відбуваються, унікальні. На східному кордоні України відбувається повномасштабна агресія з боку іноземної держави, яка розв’язала проти України багатопланову різнорівневу гібридну війну», – сказав Порошенко.

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Президент наголосив на тому, що це війна не лише проти України. «Символічно, що саме в рік 70-ліття перемоги антигітлерівської коаліції над нацизмом через Україну знову проліг рубіж цивілізаційної битви, в якій вирішується, якою бути Європі, яким бути світу», – зазначив Порошенко.

«Це війна не лише за незалежність України, а війна за свободу і демократію Європи і світу, війна, де вирішується питання, чи діятимуть у світі норми міжнародного права, чи будуть цілісними і недоторканими кордони, чи можна безкарно застосовувати силу лише тому, що в тебе чешуться руки. Чи є етнічна спорідненість приводом для безцеремонного втручання у внутрішні справи іншої держави? Чи сумісні авторитаризм та диктатура з європейською політичною культурою, в якій головна цінність – вільний громадянин з його правами вільної держави?» – сказав президент.

За його словами, «цілком природно, що за таких обставин якісно нового змісту і зовсім інших кількісних параметрів набуває стратегічне партнерство між Україною та Сполученими Штатами Америки, і це виявляється в різних формах і на різних рівнях – від президентів і верховних головнокомандувачів до солдатів».

«Це перший українсько-американський захід такого рівня, і він свідчить про перехід двостороннього військового співробітництва у якісно новий практичний вимір», – заявив глава держави.

Порошенко двома мовами – українською та англійською – навів слова командувача силами НАТО у Європі у 1997-2000 роках Уеслі Кларка про те, що українська армія зразка березня 2014 року і 2015 року – «це зовсім різні історії». Президент продовжив від себе: «Нам є чим пишатися, але є багато такого, чому нам треба вчитися. Не буде перебільшенням сказати, що тут сьогодні формується нове обличчя українського війська», – сказав глава держави.

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Також, за даними прес-служби, президент вручив державні нагороди військовим, які виявили особисту мужність і високий професіоналізм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, - солдату Руслану Бондаренку, полковнику Степану Логушу, підполковнику Олексію Мельнику, сержанту Роману Петровському, а також лейтенанту Олегу Віхтюку.

Президент також вручив ордери на отримання житла та ключі від нових квартир військовим, які були поранені або відзначилися під час антитерористичної операції.

Крім того, президент ознайомився з роботою Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Глава держави поспілкувався з американськими військовими, зазначили в прес-службі.