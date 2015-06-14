У Дніпропетровську відкрили меморіал військовим, загиблим у збитому терористами Іл-76

Як передає кореспондент, дві плити з іменами 49 загиблих бійців та членів екіпажу встановили на алеї Небесної Сотні.

Також на окремій плиті викарбувано імена бійців 20-го батальйону територіальної оборони, дніпропетровців Сергія Демиденка та Олега Ейсманта, які загинули 9 травня 2014 року в Маріуполі.

Ініціатор встановлення меморіальних плит – Штаб національного захисту Дніпропетровської області.

Священники відслужили панахиду, на яку прийшли друзі та родичі загиблих десантників.

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Учасники акції розгорнули великий банер зі світлинами загиблих воїнів. Також вздовж алеї пам’яті вони вивісили «закривавлені» тельняшки десантників та фотографії військових командирів, які, на думку близьких загиблих, мають бути покарані за трагедію з Іл -76.

Також сьогодні представники Дніпропетровської облдержадміністрації, духовенства, рідні та близькі вшанували пам’ять загиблих десантників у військовій частині №А1126 в селище Гвардійське.

Як повідомлялося, 14 червня 2014 року поблизу Луганська бойовики збили з переносного зенітно-ракетного комплексу літак Іл-76. На його борту перебували 40 військовослужбовців зведеного підрозділу військової частини А1126 - 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу.