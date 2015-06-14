Сьогодні - річниця загибелі 49 бійців у збитому сепаратистами Іл-76 під Луганськом

Повідомлялось, що літак, на борту якого знаходилися військовослужбовці, техніка, спорядження та продовольство, був уражений вогнем із зенітної установки та крупнокаліберного кулемета.

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У катастрофі Іл-76 звинуватили екс-заступника начальника Генштабу ЗСУ, екс-заступника керівника АТО, генерала Віктора Назарова, якому було оголошено підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей.