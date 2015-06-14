Сьогодні - річниця загибелі 49 бійців у збитому сепаратистами Іл-76 під Луганськом
11:33, 14 червня 2015Війна
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У ніч з 13 на 14 червня 2014 року під час заходу на посадку в аеропорту Луганськ терористи підбили військово-транспортний літак Повітряних Сил Збройних Сил України Іл-76, на борту якого знаходилися 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської бригади та 9 членів екіпажу. Всі загинули.
REUTERS
Повідомлялось, що літак, на борту якого знаходилися військовослужбовці, техніка, спорядження та продовольство, був уражений вогнем із зенітної установки та крупнокаліберного кулемета.
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У катастрофі Іл-76 звинуватили екс-заступника начальника Генштабу ЗСУ, екс-заступника керівника АТО, генерала Віктора Назарова, якому було оголошено підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей.
25 листопада Назарова взяли під варту і оголосили про можливість застави у розмірі 365 тис. грн, однак через декілька днів Назаров сплатив необхідну суму і вийшов з-під варти.
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