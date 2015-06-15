Тимчук заявив, що ГРУ причетне до нападу на консульство України в Ростові-на-Дону

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у соцмережі. «За оперативними даними групи «Інформаційний спротив», до нападу на Генеральне консульство України у Ростові-на-Дону (РФ) у ніч на 13 червня має пряме відношення Головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації (ГРУ ГШ ЗС РФ)», - написав він.

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Зокрема, як зазначив депутат, встановлено, що перед прибуттям на місце провокації (пров. Халтуринський, 28/40, де розташоване Генконсульство України), збір та інструктаж нападників було здійснено на території «бази підготовки» найманців для формувань російсько-терористичних військ на Донбасі ( розташована в Ростові-на-Дону, район вул. Лівобережна).

За даними Дмитра Тимчука, дана «база» - об'єкт ГРУ ГШ ЗС РФ, де під керівництвом інструкторів 22-ї окремої бригади спецназу (22-а бригада спеціального призначення ЗС РФ, командир - Хоптяр Андрій Євгенович) бойовики з Донбасу і найманці з числа громадян РФ проходять підготовку перед відправкою до України для участі у бойових діях (зокрема, готуються снайпери, коригувальники артвогню, мінери-підривники, гранатометники).

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 13 червня у Ростові-на-Дону «організована група невідомих» влаштувала погром Генерального консульства України у РФ.