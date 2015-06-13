Українське консульство у Ростові-на-Дону після погрому (фото)

У Ростові-на-Дону «організована група невідомих» влаштувала погром Генерального консульства України в РФ.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив український консул Олександр Ковтун.

«Сьогодні вночі, близько 00.50, кілька десятків людей влаштували погром нашого консульства – розбито 17 вікон, зірвана табличка консульства. У диппредставництво кидали цеглини, яйця, помідори і сміття, будівля облили зеленкою», - сказав Ковтун.

За його словами, судячи з пошкоджень будівлі, нападники використовували біти та палиці.

Ковтун наголосив, що напала на консульство організована група людей у масках, причому вони прибули з центральної частини міста, де знаходяться управління ФСБ РФ і поліції. Ковтун зазначив, що відразу після нападу до консульства прибули російські журналісти.