До ГПУ передані всі матеріали щодо оборудок на згорілій нафтобазі під Києвом - Наливайченко

Про це журналістам після допиту в ГПУ заявив голова СБУ Валентин Наливайченко.

«СБУ передала всі матеріали, копії, які стосуються, які напряму вимагають від всіх небайдужих і які налаштовані на боротьбу з корупцією рішучих і невідкладних дій для того, щоб не тільки виявити, як ми виявили особливо небезпечну корупцію у владі, але негайно перейти до етапу допиту, викликів, затримань і показати всьому суспільству, що ми діємо, а не тільки розповідаємо», - сказав Наливайченко.

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Він також зазначив, що між ними і слідчим Генпрокуратури відбулась серйозна розмова, «і я зараз поспішаю на роботу за результатами цієї розмови з керівництвом Головного слідчого управління ми ухвалили декілька невідкладних рішень, щоб одразу почалися слідчі дії стосовно тих посадових осіб, які є в матеріалах кримінального провадження про екоцид за ст. 441».

За словами Наливайченка, на прикладі цієї справи правоохоронні органи мають виявляти, затримувати всіх корумпованих посадовців.

Він зазначив, що для СБУ важливо зараз зробити власний крок для самоочищення у підрозділах для боротьби з корупцією.

Голова СБУ зазначив, що за його пропозицією має пройти конкурс на заміщення керівних посад у Головному управлінні СБУ. За його словами, необхідно, щоб СБУ займалася напрямком із виявлення корупції у вищих ешелонах влади і мала для цього кадрові повноваження, а також займалася контролем напрямку із боротьби з контрабандою.

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Відповідаючи на запитання, чи є протистояння між СБУ та ГПУ, Наливайченко сказав, «я його не побачив».

Водночас, він утримався назвати прізвища інших фігурантів справи, крім колишнього заступника генпрокурора Анатолія Даниленка, пославшись на таємницю слідства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перед допитом Наливайченко заявив, що екс-заступник генпрокурора Анатолий Даниленко «кришував» діяльність нафтобази «БСРМ» на Київщині, де сталася пожежа.