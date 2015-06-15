Наливайченко: Діяльність нафтобази на Київщині "кришував" екс-заступник Яреми

Про це сьогодні журналістам перед допитом у Генеральній прокуратурі заявив голова СБУ Валентин Наливайченко.

«Заступник генерального прокурора, який у жовтні минулого року фактично сприяв злочинній діяльності, є фігурантом кримінального провадження, я називаю це прізвище – це громадянин України 1963 року народження, його прізвище Даниленко. Щоб ніхто не сумнівався, ці ж свідчення в матеріалах СБУ передаються сьогодні тут у цю будівлю (генпрокуратуру – УНІАН)».

«Ми вимагаємо від генеральної прокуратури затримати цю людину», - сказав Наливайченко.

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Він зазначив, що СБУ не віддасть це кримінальне провадження іншим правоохоронним структурам щодо діяльності цієї нафтобази.

«Ми вимагаємо рішучих дій, і завтра у цей час я знову буду тут. Я приїду разом зі спецпідрозділом Альфа для отримання дозволу на затримання і доставку фігуранта справи. Він названий. Дійте, як вимагає закон», зазначив Наливайченко.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Наливайченко заявив, що співвласником нафтобази «БРСМ-Нафта» під Києвом, де сталася пожежа, є один із колишніх заступників генпрокурора, але не назвав його ім`я.