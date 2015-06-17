МЗС рекомендує українцям не літати в Південну Корею через поширення MERS
У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації у Республіці Корея, спричиненим поширенням коронавірусу MERS, МЗС рекомендує громадянам України, щонайменше до кінця червня – початку липня цього року утриматися від поїздок без нагальної потреби до цієї країни, зокрема, з метою медичного туризму.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.
У випадку потрапляння у надзвичайну ситуацію, громадянам України слід невідкладно звертатися на цілодобову «гарячу лінію» Посольства України в Республіці Корея за номером телефону: +(66) 892003900, або телефонувати на «гарячу лінію» МЗС України: (044) 238 16 57.
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Як повідомлялося, MERS викликається новим різновидом коронавірусу, який поєднує елементи звичайної застуди і Sars (важкого гострого респіраторного синдрому). Перші випадки зараження були зареєстровані на Близькому Сході в 2012 році, в червні того ж року в Саудівській Аравії був зафіксований перший летальний випадок.
Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я назвали коронавірус MERS дуже складним, смертність від нього становить близько 36%.
На сьогодні у Південній Кореї цим вірусом інфіковані понад 160 осіб, 20 померли.