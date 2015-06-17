MERS потрапив до Росії: жительку Примор'я з підозрою на коронавірус відправили на карантин

Жінка з підозрою на коронавірус MERS у Примор'ї не госпіталізована, а перебуває вдома на карантині, уточнила РИА Новости представник прес-служби адміністрації краю.

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Нагадаємо, адміністрація Приморського краю повідомила, що в одній з лікарень Сеула росіянка спілкувалася з зараженим, її аналізи відправлять в державний науковий центр вірусології і біотехнології "Вектор" в Новосибірську, який дасть експертний висновок.

"Пацієнтка не госпіталізована, тому що на це немає підстав. Вона перебуває вдома на карантині. У неї взяті аналізи, які будуть досліджені в лабораторії. Тільки після цього можна буде судити про захворювання", — сказала співрозмовниця агентства.

Довідка. Коронавірус близькосхідного респіраторного синдрому не має особливих симптомів на ранніх стадіях. Найбільшому ризику захворювання схильні люди з ослабленим імунітетом, хронічною хворобою легенів, діабетом та з нирковою недостатністю. Вакцини від вірусу не існує.