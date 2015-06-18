Згуладзе: "Ми набирали людей, які вміють поважати і себе, і інших"

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказала заступник міністра внутрішніх справ і творець української патрульної служби Ека Згуладзе.

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"Хтось, можливо, думає, що це якась фасадна реформа. Поліцейських гарно вбрали, швиденько чогось навчили, американці тут бігали... Це не так. Уявіть, що ви будуєте будинок. Ви почнете з фундаменту. Так от, поліцейський на вулиці - це і є фундамент системи", - зазначила Ека Згуладзе.

Також заступник міністра повідомила, що найближчим часом відомство почне міняти систему дільничних та спеціальних підрозділів. "Ми діємо комплексно і створюємо абсолютно нові структури. І в них люди хочуть працювати, причому не тільки через хороші зарплати, а й відносини у колективі. Ми набирали людей, які вміють поважати і себе, і інших", - підкреслила Ека Згуладзе.

На питання про те, чи повинна поліція користуватися зброєю, заступник міністра відповіла: "Так, щоб захистити себе та інших".

Повний текст інтерв'ю Еки Згуладзе читайте у випуску журналу "Новое время" 19 червня.