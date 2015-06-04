Порошенко натякнув на призначення Згуладзе керівником нової поліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи зі щорічним посланням до Верховної Ради «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році».

«У Києві нова патрульна служба, створенням якої опікується Ека Згуладзе, вже за кілька тижнів має покласти край легендарним поборам на дорогах. Розпочато ухвалення законів, які регламентують реформу МВС, вони відокремлюють силові функції від політичних, створюють муніципальну варту і нову поліцію. І, до речі, її майбутнім очільником я бачу таку саму людину як Згуладзе», - сказав президент.

Читайте такожПорошенко розповів, що допомогло Україні уникнути дефолту

Нагадаємо, раніше Порошенко повідомив, що відправив у відставку голову Державної міграційної служби України Сергія Радутного, оскільки цьому відомству європейські партнери пред'явили найбільшу кількість претензій в питанні забезпечення готовності до введення безвізового режиму з Євросоюзом.