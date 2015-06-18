Аваков: Саме зараз відбувається затримання ще одного підозрюваного у вбивстві Бузини

12:25, 18 червня 2015
Суспільство
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Аваков заявив, що в рамках цього розслідування будуть ще арешти, і як мінімум ще один затриманий.

Аваков анонсував нові затримання у справі про вбиство Бузини / Фото УНІАН

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував нові затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Олеся Бузини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

«Сьогодні вранці було проведено відповідні арешти, на які ми мали відповідні санкції. Ці двоє затриманих (підозрюваних у вбивстві Бузини - УНІАН) - це група осіб. Будуть ще арешти в рамках цього розслідування. Як мінімум ще один затриманий. Саме зараз триває обшук, оформлення і безпосереднє затримання», - сказав глава МВС.

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«Вважаю, що найближчим часом ми будемо готові передати матеріали розслідування безпосередньо до суду, а до того часу будуть зрозумілі питання з мотивів, деталей цього злочину», - додав Аваков.

Як повідомлялося, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі столиці біля будинку, де він жив.

Сьогодні, 18 червня, правоохоронці затримали 2 киян за підозрою у вбивстві Бузини.

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