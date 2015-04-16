У міліції підтвердили вбивство Олеся Бузини
14:24, 16 квітня 2015Політика
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У Києві невідомі вбили журналіста Олеся Бузину.
Двір, де вбили Бузину / https://www.facebook.com/byblidze
Як повідомили УНІАН у Відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві, вбивство було скоєне близько 13.20 у Шевченківському районі столиці на вулиці Дегтярівська біля будинку, де проживав журналіст.
Читайте такожВбито журналіста Олеся БузинуЗа показами свідків, двоє невідомих їхали на автомобілі, й один з них вистрелив у Бузину.
Як зазначили у ВЗГ, на місці працює слідчо-оперативна група, у місті введено план «Перехоплення», вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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