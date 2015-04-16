У міліції підтвердили вбивство Олеся Бузини

Як повідомили УНІАН у Відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві, вбивство було скоєне близько 13.20 у Шевченківському районі столиці на вулиці Дегтярівська біля будинку, де проживав журналіст.

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Як зазначили у ВЗГ, на місці працює слідчо-оперативна група, у місті введено план «Перехоплення», вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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