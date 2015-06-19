У Донецьку через вибух на заводі хімічних виробів може статися витік радіації - Лисенко

14:06, 19 червня 2015
Суспільство
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Лисенко зазначив, що бойовики не стежать за станом сховища з радіоактивними матеріалами і не здійснюють заміри радіації.

Радиация / torange.biz

В результаті вибуху на території Донецького казенного заводу хімічних виробів міг статися витік радіації зі сховища радіоактивних матеріалів, що знаходиться неподалік цього заводу.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

«Вибух стався на території Донецького казенного заводу хімічних виробів, який знаходиться на тимчасово підконтрольній так званій «ДНР території», - заявив він.

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«Жителям Донеччини є чим перейматися, оскільки неподалік від цього заводу знаходиться сховище радіоактивних матеріалів і до початку російської агресії воно охоронялося нашими бійцями і вже тоді воно потребувало ремонту, особливо це стосується стін цього сховища», - зазначив Лисенко.

«Але після агресії, зрозуміло, що уся охорона цього об’єкту була знята і є припущення, що внаслідок потужних вибухів на казенному хімічному заводі можуть піти тріщини в цих стінах і може бути витік радіоактивних матеріалів в навколишнє середовище», - припустив речник АП з питань АТО.

Крім цього Лисенко зауважив, що бойовики не слідкують за станом цього сховища з радіоактивними матеріали та не здійснюють заміри радіації. «Дуже б хотілось, щоб на це звернули увагу та пустили туди хоча б міжнародну групу з фахівцями, які можуть замірити радіаційний фон та зробити свої висновки щодо цього об’єкту», - закликав він.

Нагадаємо, увечері 16 червня ЗМІ повідомляли, що на Донецькому казенному заводі хімічних виробів стався вибух, вибухова хвиля докотилась до центру міста.

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