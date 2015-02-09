Вибух на Донецькому заводі хімічних виробів міг статися через недопалок - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник АТО Андрій Лисенко.

"Мабуть, недопалок. Таке часто трапляється на підприємствах, де немає відповідального за протипожежний стан. Бардак. Варвари. Це вже другий випадок. Здається, у вересні минулого року була така ж ситуація. Не виправилися", - сказав Лисенко.

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Як повідомлялося, 8 лютого у Донецьку пролунав потужний вибух, що був чути в усіх районах.

Пізніше російські ЗМІ із посиланням на представників терористів «ДНР» повідомили, що вибух стався на Донецькому казенному заводі хімічних виробів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Ярош пояснив вибух у Донецьку тим, що українська артилерія знищила "Гради" бойовиків.