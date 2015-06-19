До Дніпропетровська прибула делегація на чолі з сенатором США Маккейном
18:34, 19 червня 2015Політика
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До Дніпропетровська прибула делегація на чолі з сенатором США від Республіканської партії, головою комітету з питань збройних сил Сенату США Джоном Маккейном.
REUTERS
Про це посол США в Україні Джеффрі Пайєтт написав у Twitter.
"Вітаю у Дніпропетровську сенатора Джона Макейна та його делегацію. Демонстрація американської підтримки Україні", - написав Пайєтт.
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У суботу Маккейн відвідає Київ.
К нам приезжал @SenJohnMcCain , был впечатлен . Подробности ждите позже. pic.twitter.com/1Bw53QYOeJ
— Аэроразведка Днепр-1 (@Aero_Dnipro1) 19 Червень 2015
Як повідомляв УНІАН, Маккейн неодноразово закликав президента США Барака Обаму надати Україні летальну зброю.
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