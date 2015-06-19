До Дніпропетровська прибула делегація на чолі з сенатором США Маккейном

До Дніпропетровська прибула делегація на чолі з сенатором США від Республіканської партії, головою комітету з питань збройних сил Сенату США Джоном Маккейном.

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