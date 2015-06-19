До Дніпропетровська прибула делегація на чолі з сенатором США Маккейном

18:34, 19 червня 2015
Політика
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До Дніпропетровська прибула делегація на чолі з сенатором США від Республіканської партії, головою комітету з питань збройних сил Сенату США Джоном Маккейном.

REUTERS

Про це посол США в Україні Джеффрі Пайєтт написав у Twitter.

"Вітаю у Дніпропетровську сенатора Джона Макейна та його делегацію. Демонстрація американської підтримки Україні", - написав Пайєтт.

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У суботу Маккейн відвідає Київ.

Як повідомляв УНІАН, Маккейн неодноразово закликав президента США Барака Обаму надати Україні летальну зброю.

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