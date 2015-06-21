Порошенко привітав медиків із професійним святом: "вдячний за кожне врятоване життя"

Президент України Петро Порошенко привітав медиків з професійним святом.

У своєму Twitter Порошенко написав: «Шана українським медикам за милосердя та благородне служіння! Вдячний за кожне врятоване життя».

Шана українським медикам за милосердя та благородне служіння! Вдячний за кожне врятоване життя. #ДякуюМедикамpic.twitter.com/fcCkxo0eHi — Петро Порошенко (@poroshenko) June 21, 2015

В розміщеному на сайті глави держави вітанні йдеться: ”Російська агресія змінила Українську державу і свідомість кожного з нас. Загострилося відчуття важливості безцінного скарбу - життя та здоров’я наших співвітчизників”.

На думку Порошенка, найтепліших слів вдячності заслуговують медичні працівники, які рятують тих, хто на сході України захищає мирний сон наших дітей і боронить рідну землю. ”Ваш надзвичайний професіоналізм і патріотизм, надважка щоденна копітка праця на межі самозабуття є прикладом для наслідування”, - зазначив Порошенко.

”На моє глибоке переконання, нинішня реформа системи медичного обслуговування неможлива без вагомої підтримки, досвіду та прагнення змін на краще кожного медичного працівника й лікаря, адже запорукою успіху є наші спільні зусилля на шляху до єдиної мети”, - заявив глава держави.

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Порошенко побажав, щоб лікарська честь, громадянська відповідальність і висока моральність і надалі були надійним дороговказом у професійній діяльності.

Президент побажав медикам та їхнім родинам наснаги, невичерпних життєвих сил і благополуччя.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк теж висловив свою глибоку подяку всім науковцям-медикам, практикуючим лікарям, фельдшерам, медсестрам, санітарам, фармацевтам, «усім самовідданим, по-справжньому героїчним людям, які за покликом серця опікуються нашим здоров’ям, лікують нас від недугів, рятують наші життя».

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Прем’єр-міністр побажав медикам стійкості, здійснення усіх задумів, миру та затишку.